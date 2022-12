Depaul: Vianoce bývajú pre ľudí bez domova nostalgické

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianoce bývajú pre ľudí bez domova silne nostalgické. Mnohí z nich sa cítia izolovaní a spomínajú na svoje rodiny či ľudí, o ktorých prišli. Pre TASR to priblížila fundraiserka z neziskovej organizácie Depaul Zuzana Kuľhová.



"Ľudia bez domova vidia všade vôkol seba reklamy, prípravy na Vianoce. Je pre nich ťažké si uvedomiť, že tie dni nemôžu tráviť tam, kde by chceli. V teple vlastného domova," uviedla Kuľhová. Počas sviatkov nie sú podľa nej otvorené žiadne miesta, kde by mohli ľudia bez domova čo i len zohriať.



"V týchto dňoch sa preto naša Nocľaháreň sv. Vincenta mení na denné centrum a zostáva otvorená počas celého dňa," doplnila s tým, že im snažia spríjemniť vianočné sviatky. V zriadeniach ozdobujú stromček, pečú perníky či si rozdávajú darčeky. "Myslíme však aj na ľudí tam vonku," doplnila s tým, že rozdávajú vianočné balíčky viac ako 150 ľuďom, s ktorými pracujú priamo v teréne.



"V Nocľahárni sv. Vincenta ale i v Útulku sv. Lujzy je pre nás tradíciou započať Štedrý večer omšou, po nej nás čaká slávnostná večera," podotkla Kuľhová. Ich štedrovečerná hostina je podľa nej tradičná a skladá sa z kapustnice, ryby, šalátu a koláčov. Koláče väčšinou zbierajú od dobrovoľníkov. "Sme radi, ak sa ľudia počas sviatkov u nás zastavia a nechajú pár koláčov aj pre našich ľudí," doplnila.



Podotkla, že okrem koláčov môžu ľudia prispieť aj finančne. "Keďže zimné mesiace sú pre nás tie najťažšie a tak každý jeden cent je pre nás veľmi dôležitý," spresnila.