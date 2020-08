Desiatky ľudí prišli v Bratislave symbolicky podporiť Bielorusko

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj verejného zhromaždenia Za slobodné Bielorusko na Námestí SNP v Bratislave 15. augusta 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na zhromaždení Za slobodné Bielorusko podporili ľudia demokratizačný proces v krajine a boj Bielorusov za slobodu. Vyjadrili aj solidaritu so zatknutými aktivistami a demonštrantami. Na Námestí SNP v Bratislave sa v sobotu stretlo niekoľko desiatok ľudí.Poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová (OĽANO) prečítala na zhromaždení vyhlásenie 67 poslancov parlamentu a niektorých europoslancov. Tí odmietajúMinister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odkazuje Bielorusom, aby vydržali. Poznamenal, že dnes nemôže Slovensko nič viac pre slobodné Bielorusko spraviť, ako to, čo teraz robí.povedal Budaj.Od vyhlásenia výsledkov nedeľných (9. 8.) volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.