Desiatky protestujúcich zablokovali viaceré hraničné priechody

Bratislava 21. júla (TASR) - Hraničný priechod Čunovo - Rajka smerom do Maďarska je po proteste a blokácii opäť otvorený a priechodný. Na sociálnej sieti o tom informovali bratislavskí krajskí policajti. Na diaľnici D2 v Bratislave sú však naďalej kolóny, ktoré sa vytvorili pre blokáciu hraničného priechodu.



Desiatky ľudí zablokovali v stredu podvečer hraničný priechod Čunovo - Rajka smerom zo Slovenska na Maďarsko. Vyjadriť tým chceli nespokojnosť s novými podmienkami vstupu do SR, ktoré platia pre pandémiu nového koronavírusu.



Nespokojní ľudia protestovali v stredu večer aj na iných hraničných priechodoch, napríklad v Komárne, Milhosti, Šahách, Brodskom, Suchej Hore, Svrčinovci či na hraničnom priechode Bratislava (Petržalka) - Berg.



Na väčšine hraničných priechodov je podľa polície situácia pokojná a bez väčších kolón aj na tých miestach, kde sa zdržiavajú protestujúce osoby. "Treba však počítať so zdržaním, prípadne s presmerovaním dopravy," povedala pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Polícia situáciu na hraniciach naďalej monitoruje.