Desiaty ročník IQ olympiády na Slovensku už pozná svojich víťazov

Bratislava 1. júna (TASR) - Desiaty ročník IQ olympiády na Slovensku má víťazov z Lučenca, Bratislavy aj Košíc, zúčastnilo sa na nej takmer desaťtisíc detí v školských kolách. Slovenské finále IQ olympiády vyhral Martin Dzúr z Lučenca, na druhom mieste skončil Matej Bachníček z Bratislavy a víťaznú trojicu uzavrel Jakub Štec z Košíc. TASR o tom informovali organizátori olympiády.



"Je oveľa ťažšie nadchnúť deti, ktoré sedia doma, a nie v škole. Nemotivujú sa navzájom, chýba súťaživosť medzi deťmi a tiež trošku zdravá rivalita. Preto práve v tomto ročníku mimoriadne ďakujeme všetkým nadšeným učiteľom aj rodičom," uviedla koordinátorka IQ olympiády Daniela Metesová s tým, že IQ olympiáda sa zameriava na rozvoj logického myslenia detí, podporuje kreativitu a pre učiteľov a rodičov objavuje skryté talenty a dispozície detí.



Do desiateho ročníka sa podľa slov organizátorov zapojilo 9222 detí z 824 základných škôl a osemročných gymnázií zo 418 miest a obcí na Slovensku. Dodali, že registrácie aj školské kolá sa konali v čase online výučby. Do finále na Bratislavskom hrade sa klasifikovalo zo školských a krajských kôl 60 detí, po dvadsať z regiónu západ, stred a východ Slovenska. Organizátori tiež vysvetlili, že finálová súťaž olympiády bola rozdelená do šiestich častí a obsahovala úlohy na postreh, testy krátkodobej pamäti, súbory logických úloh či úlohy na jazykové súvislosti a tvorbu slov.



Cieľom olympiády je podľa organizátorov ukázať, ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie. Olympiáda je podľa nich tiež možnosť, ako objaviť talentovaných žiakov. "Štatisticky je v populácii 0,2 percenta géniov. Neprestávame ich hľadať," dodala Metesová.



Olympiádu organizujú od roku 2011 nadšenci z neziskovej organizácie Mensa, ktorá združuje vo svete nadpriemerne inteligentných ľudí. Nad 10. ročníkom IQ olympiády prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.