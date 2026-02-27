< sekcia Slovensko
DESIVÉ ŠTATISTIKY: Tretina ľudí je ohrozená touto závažnou poruchou
Neskorá detekcia porúch rytmu srdca, ich podceňovanie alebo neskoré riešenie má často devastačné dôsledky pre jednotlivcov ako napríklad mozgové príhody, srdcové zlyhávanie, dokonca až náhlu smrť.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Počas života je až jedna z troch osôb ohrozená závažnou poruchou rytmu srdca. Pri príležitosti nedeľného (1. 3.) Svetového dňa rytmu srdca na to poukázala Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA). Odborníci povzbudzujú ľudí, aby venovali pozornosť zdravému životnému štýlu a pravidelne sledovali svoj pulz. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii.
„Na rozdiel od infarktu myokardu, ktorého výskyt v posledných rokoch klesá, výskyt porúch rytmu srdca a hlavne fibrilácie predsiení sa v ostatných desiatich rokoch zdvojnásobil. Arytmie naberajú epidemické rozmery a stávajú sa dominantnou kardiologickou diagnózou v špecializovaných ambulanciách i v nemocniciach,“ upozornila asociácia.
Varuje, že neskorá detekcia porúch rytmu srdca, ich podceňovanie alebo neskoré riešenie má často devastačné dôsledky pre jednotlivcov ako napríklad mozgové príhody, srdcové zlyhávanie, dokonca až náhlu smrť. „Práve arytmie sa signifikantne podieľajú na vysokom výskyte tzv. odvrátiteľných kardiovaskulárnych úmrtí. Správna alokácia finančných zdrojov na arytmologické výkony, ktoré dokážu týmto stavom zabrániť a často úplne vyliečiť, má teda aj dlhodobý pozitívny prínos pre zdravotný a sociálny systém,“ ozrejmil prezident asociácie Ľuboš Urban.
SASA pozýva na celoslovenskú osvetovú akciu pod názvom Deň o pulze, ktorá sa uskutoční v nedeľu v desiatke obchodných centier po celom Slovensku. „Cieľom je inštruovať verejnosť, ako sa správne meria tep, pulz a čo môžu zmeny pulzu signalizovať, ako v prípade akýchkoľvek podozrení postupovať. Aby arytmie ostali len tichým spoločníkom a nie zabijakom, musíme ich vedieť rozpoznať a liečiť,“ dodal Urban.
