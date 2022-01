Deti by počas prázdnin nemali dobiehať učivo, tvrdí psychologička

Bratislava 29. januára (TASR) – Deti by počas prázdnin nemali dobiehať učivo. Upozorňuje na to školská psychologička Michaela Artemiou v súvislosti s blížiacimi sa jarnými prázdninami, ktoré si od 21. februára ako prví užijú žiaci z Prešovského a Košického kraja. Zároveň vyzýva rodičov, aby sa počas prázdnin nepridržiavali plánov.



"Aj keď je vytvorenie rutiny a štruktúry pre deti a mladých ľudí mimoriadne dôležité, najmä v tomto čase potrebujú deti aj určitú úroveň flexibility. Odreagovaniu môžeme napomôcť napríklad striedaním aktivít odlišného zamerania," vysvetlila školská psychologička. Počas prázdnin podľa nej hrozí, že deti strávia pred televízorom, počítačom či tabletom nadmerné množstvo voľného času. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre deti do päť rokov, aby netrávili pred obrazovkou viac ako hodinu denne. "Je niekoľko alternatív k pozeraniu televízie alebo hraniu videohier - hrať sa a ideálne hrať sa spolu s dieťaťom, čítanie, kreslenie, počúvanie hudby alebo zatraktívnenie každodenných aktivít. Záleží od veku a osobnosti dieťaťa," povedala Artemiou.



Odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková zároveň dodáva, že ak máte doma dieťa staršie ako päť rokov, môžete ho zabaviť hádankami. "Rodičia sa stále môžu vrátiť ku klasickým hrám. Pre deti od piatich rokov môžu byť prospešné hry s hádankami, ktoré rozlúštia pomocou logického myslenia," poznamenala Zoubková.



Mnohí rodičia však podľa odborníkov robia chybu, že deťom prikážu to, aby sa venovali zameškanému učivu. Podľa psychologičky by však nad knihami počas prázdnin nemali sedieť. "Učenie sa dištančným spôsobom je pre deti v každom veku samo o sebe náročné, nielen z dôvodu zvýšeného tlaku na koncentráciu pozornosti, ale aj na samoštúdium. Očakávať tak od detí schopnosť súčasného dovzdelávania sa v zameškanom učive by nebolo správne."



Podľa psychologičky by rodičia mali deti motivovať k tomu, aby strávili svoj voľný čas zmysluplne. "Je tiež vhodné si aj počas prázdninových dní nájsť náhradu za fyzickú aktivitu, ktorá je súčasťou bežnej škôlky alebo školy a nechať svoje dieťa, aby pomohlo pri rozhodovaní o týchto aktivitách. Je tak väčšia šanca, že sa do nich zapojí s motiváciou," uzavrela Artemiou.