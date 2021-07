Deti do 12 rokov sa už nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID

Bratislava 26. júla (TASR) - Deti do 12 rokov sa od pondelka nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 všade tam, kde sa to doposiaľ na území Slovenska vyžadovalo. Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, či oslavy organizované v prevádzkach. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Pripomenula, že horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. "Vekovú hranicu do 12 rokov zosúlaďujeme so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach," doplnila.



Toto opatrenie platí aj pre vstup na zotavovacie podujatie, teda pobytové tábory.