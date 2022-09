Bratislava 10. septembra (TASR) - Deti, ktoré sa liečili na onkológii, ocenili za statočnosť. Urobili tak v rámci sobotňajšieho podujatia Oslava hrdinstva, za ktorým stojí nezisková organizácia Deťom s rakovinou a Klinika detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Záštitu nad ním prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Oslavy hrdinstva sa pravidelne zúčastňujú desiatky našich detí, ktoré sa nám podarilo odliečiť a vrátiť do života. Je to nesmierne krásny a dojímavý pohľad vidieť ich šťastných," skonštatovala prednostka kliniky a predsedníčka správnej rady organizácie Alexandra Kolenová.



Pre deti pripravili tiež pestrý animačný program, v rámci neho vystúpila speváčka Simona Magušinová. Súčasťou podujatia boli tiež odborné prednášky, týkali sa napríklad zaradenia sa do bežného života po liečbe či neskorých následkoch onkologickej liečby. Prednášali lekárka Stanislava Hederová či mentorka Jana Borská.



Organizácia Deťom s rakovinou ozrejmila, že pre moderné liečebné protokoly, nové liečebné metódy a kvalitné vybavenie nemocnice sa v súčasnosti darí vyliečiť 80 percent detských pacientov s rakovinou. V tejto súvislosti upozornila, že klinika detskej hematológie a onkológie plánuje rekonštrukciu oddelenia pre veľké deti. "Nesmierne si vážime podporu mnohých dobrých ľudí, ktorí nám svojou dobročinnosťou umožňujú nielen osláviť s deťmi ich statočnosť, ale tiež pomáhajú naozaj výrazne zlepšovať podmienky liečby na klinike," dodala riaditeľka organizácie Katarína Bagľašová.