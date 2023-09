Bratislava 9. septembra (TASR) - Deti, ktoré sa liečili na onkológii, ocenili za statočnosť. Urobili tak v rámci šiesteho ročníka konferencie pre odliečených pacientov kliniky detskej hematológie a onkológie v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb. Za podujatím stojí nezisková organizácia Deťom s rakovinou. Záštitu nad ním prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Malí hrdinovia vynaložili maximum svojich fyzických aj duševných síl, aby sa mohli tešiť zo života. Verím, že ich statočnosť bude pre nich oporou aj v ďalších rokoch," uviedla hlava štátu na sociálnej sieti. Okrem detí, ktoré sa liečili na onkológii, vyzdvihla aj ich rodičov, odborníkov a personál, ktorí sa o nich starali.



Liečba detských onkologických pacientov dosahuje na Slovensku podľa jej slov nadštandardnú úroveň. "Vynikajúcemu renomé sa teší najmä Klinika detskej onkológie a hematológie NÚDCH. Svojou odbornosťou a vytrvalou prácou posúva hranice súčasnej medicíny," podotkla. Poďakovala tiež organizácii Deťom s rakovinou. Poukázala na jej aktivity, ktoré podporujú detských pacientov a ich rodiny.



Konferencia bola zameraná na neskoré následky chemoterapie a rádioterapie. "V súčasnosti sme v liečbe detských onkologických ochorení veľmi úspešní, podarí sa nám zachrániť viac ako 80 percent pacientov. Mnohým však ostávajú trvalé následky, musia byť pravidelne pod dohľadom špecialistov a nemajú to jednoduché ani po psychologickej stránke. Preto sa snažíme rodičom aj väčším pacientom dať čo najviac informácií o prípadných nástrahách života po liečbe a poskytnúť im konkrétne rady," skonštatovala prednostka kliniky a predsedníčka správnej rady organizácie Alexandra Kolenová.



Konferencia sa konala počas medzinárodného mesiaca venovaného detskej rakovine. Klinika a nezisková organizácia v rámci neho plánujú rekonštrukciu oddelenia pre pacientov starších ako šesť rokov. Prestavbou by im poskytli viac súkromia a bezpečia. Na rekonštrukciu oddelenia môžu prispieť aj ľudia. "Momentálne chýba na dokončenie rekonštrukcie približne 100.000 eur a tie by sme radi získali v rámci zbierky. (...) Nové bývanie pre deti s rakovinou je veľmi podstatnou súčasťou liečby a pomoci pri ich navrátení do života," dodala riaditeľka Deťom s rakovinou Katarína Bagľašová.