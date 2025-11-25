< sekcia Slovensko
Deti môžu v rámci Vianočnej pošty opäť Ježiškovi posielať listy
Slovenská pošta pozýva všetky deti, aby písali Ježiškovi a kreslili svoje vianočné priania. Niektoré z detských výtvarných diel sa totiž môžu stať námetom pre vianočnú poštovú známku v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - V poradí 27. ročník Vianočnej pošty sa naplno rozbehol a opäť spája deti zo Slovenska i celého sveta s Ježiškom v Rajeckej Lesnej. Prichádzajú postupne prvé tisícky listov a pohľadníc so zoznamami darčekov i s nemateriálnymi prianiami. Nechýbajú ani kresby, spomedzi ktorých sa jedna stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Listy Ježiškovi stačí poslať na adresu „999 99 Ježiško“ najneskôr do 16. decembra, aby stihol odpísať. TASR o tom informoval špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Slovenská pošta pozýva všetky deti, aby písali Ježiškovi a kreslili svoje vianočné priania. Niektoré z detských výtvarných diel sa totiž môžu stať námetom pre vianočnú poštovú známku v roku 2026. Dôležité je, aby deti svoje kresby posielali na samostatnom hárku papiera, uviedli svoje meno, vek a adresu, odkiaľ pochádzajú.
So správnou poštovou známkou možno poslať list či pohľadnicu z ktorejkoľvek pošty alebo ich vložiť do ľubovoľnej poštovej schránky. List a pohľadnicu je možné podať aj do BalíkoBOXov po celom Slovensku. „Môžete využiť aj službu Moja pohľadnica, kde si online vytvoríte pohľadnicu s vybraným formátom, vlastnou fotografiou, prípadne s jedným z vianočných motívov. Potom stačí vyplniť adresu, napísať text a uhradiť poštovné online. Slovenská pošta sa následne postará o vytlačenie i doručenie pozdravu až do schránky Ježiška,“ spresnil Petro. Ozrejmil, že listy Ježiškovi neostanú bez odozvy. Deti, ktoré uvedú správne svoju spiatočnú adresu, dostanú od Ježiška odpoveď v slovenčine, tým zo zahraničia odpíše v angličtine, slabozrakým a nevidiacim v Braillovom písme.
Petro doplnil, že Ježiškovi dorazilo zatiaľ viac ako 7000 listov a vyše 10.000 pohľadníc, pričom viaceré z nich práve s motívom Vianočnej pošty 2025. Listy a pohľadnice prišli aj z 25 krajín z celého sveta - najviac z Číny a Taiwanu, ďalšie prišli z Brazílie, Austrálie, Nového Zélandu, USA, či Filipín.
