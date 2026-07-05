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Deti na mobile cez prázdniny: Čas na nové pravidlá, radí psychologička
Psychologička odporúča, aby rodičia pri menších deťoch hovorili o tejto téme jednoducho, pokojne a zrozumiteľne.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Začiatok prázdnin je ideálnou príležitosťou nastaviť si v rodine nové pravidlá používania digitálnych zariadení. Deti majú počas letných mesiacov viac voľného času a menej pevný denný režim, preto je prirodzené, že častejšie siahajú po mobile, tablete alebo počítači. Pre TASR to uviedla psychologička Lenka Jurčová s tým, že cieľom rodičov by však nemalo byť technológie zakazovať alebo démonizovať, ale naučiť deti používať ich primerane a vo vyváženom pomere k ostatným aktivitám.
„Dôležité nie je sledovať iba počet hodín pred obrazovkou. Rodičia by si mali všímať najmä to, či dieťa dostatočne spí, hýbe sa, trávi čas vonku, stretáva sa s kamarátmi, komunikuje s rodinou a venuje sa svojim záujmom,“ povedala psychologička z online platformy ksebe.sk. Ak obrazovky začnú vytláčať spánok, pohyb, sociálny kontakt alebo bežné povinnosti, je to signál, že je potrebné nastaviť jasnejšie hranice.
Psychologička odporúča, aby rodičia pri menších deťoch hovorili o tejto téme jednoducho, pokojne a zrozumiteľne. „Namiesto dlhých vysvetľovaní pomáhajú jasné pravidlá, napríklad: ‚Tablet bude po obede na pol hodiny‘, alebo ‚Rozprávku si pozrieme, keď sa vrátime z ihriska‘,“ povedala psychologička. Dieťa by malo podľa nej vedieť, kedy môže obrazovku používať, ako dlho a čo bude nasledovať potom. Veľmi dobre funguje aj vizuálny plán dňa s časom na pobyt vonku, jedlo, oddych, tvorivé aktivity a až následne krátky čas na rozprávku alebo hru.
Alternatívou podľa Jurčovej nemusia byť zložité programy. Často postačia spoločenské hry, stavebnice, kreslenie, modelovanie, čítanie, počúvanie audiokníh, varenie či pečenie s rodičmi, šport alebo obyčajný pobyt vonku. „Pri menších deťoch je dôležité nečakať, že si vhodnú aktivitu vždy nájdu samy. Potrebujú, aby im rodič ponúkol niekoľko konkrétnych možností,“ priblížila.
Úplný zákaz mobilov či obrazoviek podľa psychologičky väčšinou nie je najlepším ani dlhodobo udržateľným riešením, najmä pri starších deťoch. Oveľa lepšie fungujú jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré sú primerané veku dieťaťa. „Praktické je napríklad dohodnúť sa, že obrazovky sa nepoužívajú pri spoločnom jedle, počas rodinných aktivít, pred spaním alebo v detskej izbe v noci,“ uviedla Jurčová.
Pri zavádzaní pravidiel je dôležitá dôslednosť, tvrdí psychologička. „Deti môžu spočiatku protestovať alebo sa porovnávať s kamarátmi, no rodičia by nemali pravidlá každý deň nanovo meniť,“ vysvetlila. Rovnako dôležitý je aj osobný príklad. Ak rodičia očakávajú, že dieťa nebude počas večere používať mobil, mali by to dodržiavať aj oni.
„Dôležité nie je sledovať iba počet hodín pred obrazovkou. Rodičia by si mali všímať najmä to, či dieťa dostatočne spí, hýbe sa, trávi čas vonku, stretáva sa s kamarátmi, komunikuje s rodinou a venuje sa svojim záujmom,“ povedala psychologička z online platformy ksebe.sk. Ak obrazovky začnú vytláčať spánok, pohyb, sociálny kontakt alebo bežné povinnosti, je to signál, že je potrebné nastaviť jasnejšie hranice.
Psychologička odporúča, aby rodičia pri menších deťoch hovorili o tejto téme jednoducho, pokojne a zrozumiteľne. „Namiesto dlhých vysvetľovaní pomáhajú jasné pravidlá, napríklad: ‚Tablet bude po obede na pol hodiny‘, alebo ‚Rozprávku si pozrieme, keď sa vrátime z ihriska‘,“ povedala psychologička. Dieťa by malo podľa nej vedieť, kedy môže obrazovku používať, ako dlho a čo bude nasledovať potom. Veľmi dobre funguje aj vizuálny plán dňa s časom na pobyt vonku, jedlo, oddych, tvorivé aktivity a až následne krátky čas na rozprávku alebo hru.
Alternatívou podľa Jurčovej nemusia byť zložité programy. Často postačia spoločenské hry, stavebnice, kreslenie, modelovanie, čítanie, počúvanie audiokníh, varenie či pečenie s rodičmi, šport alebo obyčajný pobyt vonku. „Pri menších deťoch je dôležité nečakať, že si vhodnú aktivitu vždy nájdu samy. Potrebujú, aby im rodič ponúkol niekoľko konkrétnych možností,“ priblížila.
Úplný zákaz mobilov či obrazoviek podľa psychologičky väčšinou nie je najlepším ani dlhodobo udržateľným riešením, najmä pri starších deťoch. Oveľa lepšie fungujú jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré sú primerané veku dieťaťa. „Praktické je napríklad dohodnúť sa, že obrazovky sa nepoužívajú pri spoločnom jedle, počas rodinných aktivít, pred spaním alebo v detskej izbe v noci,“ uviedla Jurčová.
Pri zavádzaní pravidiel je dôležitá dôslednosť, tvrdí psychologička. „Deti môžu spočiatku protestovať alebo sa porovnávať s kamarátmi, no rodičia by nemali pravidlá každý deň nanovo meniť,“ vysvetlila. Rovnako dôležitý je aj osobný príklad. Ak rodičia očakávajú, že dieťa nebude počas večere používať mobil, mali by to dodržiavať aj oni.