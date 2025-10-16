< sekcia Slovensko
Detí s poruchami spánku pre obštrukčné apnoe pribúda
Obštrukcia alebo zúženie dýchacích ciest, môže byť na viacerých úrovniach.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. októbra (TASR) - Detí s poruchami spánku súvisiace s obštrukčným spánkovým apnoe pribúda. Jedným z dôvodov je narastajúca obezita v detskom veku. Upozorňuje na to detský pneumológ a somnológ z Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Tomáš Strachan. Pomôcť diagnostikovať a vyriešiť tento problém podľa neho môže vyšetrenie v spánkovom laboratóriu.
Obštrukcia alebo zúženie dýchacích ciest, môže byť na viacerých úrovniach. „Od upchatého nosa, zväčšenej nosnej či krčných mandlí, cez zapadnutý jazyk počas spánku, až po nadmerné množstvo tuku na krku. To sú faktory, ktoré prispievajú k obštrukcii horných dýchacích ciest, čo vedie k zníženému prietoku vzduchu počas spánku a chrápaniu, ktoré je prvý a najdôležitejší symptóm, upozorňujúci na možné poruchy dýchania v spánku,“ vysvetlil Strachan. Občasné chrápanie počas choroby je podľa neho prirodzené, ak však pretrváva aj po odznení ochorenia a trvá niekoľko dní, je potrebné to riešiť. Dýchanie chrápajúceho dieťaťa môže byť prechodne oslabené alebo až zastavené zvyčajne na niekoľko sekúnd - dochádza k takzvanému apnoe, ktoré je sprevádzané poklesom saturácie krvi kyslíkom alebo „mikroprebudením“. Takúto poruchu dýchania si rodičia na dieťati ani nemusia všimnúť.
Každé dlhodobo chrápajúce dieťa by podľa odborníka malo byť vyšetrené v spánkovom laboratóriu. „Dieťa vyšetrujeme celonočnou videopolysomnografiou, pričom monitorujeme elektrickú aktivitu mozgu, srdca, svalové napätie, dýchacie pohyby, prietok vzduchu cez dýchacie cesty, saturáciu krvi kyslíkom a mikrofónom sa sníma chrápanie,“ priblížil Strachan. Na správne hodnotenie je potrebný aspoň päť - šesť hodinový spánok. Po vyhodnotení záznamu lekári vedia určiť, či dochádza k spánkovému apnoe a určiť jeho závažnosť. Pomocou videozáznamu môžu odborníci odhaliť aj iné spánkové poruchy, či motorické a epileptické prejavy.
Liečba závisí od hlavnej príčiny obštrukcie dýchacích ciest. „Väčšinou sú to zväčšené nosná a krčné mandle, kedy postačuje ich úplné odstránenie chirurgickým zákrokom. Ďalšou príčinou je obezita, prípadne rôzne dentofaciálne anomálie, deformity chrupu, sánky, rôzne genetické syndrómy, kedy je potrebná komplexná liečba, vrátane chirurgickej. Opuch nosovej sliznice môže byť spôsobený aj alergickou nádchou, kedy pomôže cielená liečba alergie prípadne preplach nosa. Problémy môže spôsobiť aj reflux,“ dodal Strachan. V prípade pretrvávania apnoe aj po odstránení zrejmých príčin, je možné pacientov indikovať aj na pretlakovú ventiláciu počas noci.
Odborník upozornil, že neriešenie prerušovaného dýchania a nekvalitného spánku má nepriaznivý vplyv na celý organizmus a môže spôsobiť aj ďalšie komplikácie vo vývoji dieťaťa. „Ovplyvňuje to centrálny nervový systém, kardiovaskulárny aj hormonálny systém, pacienti môžu mať zvýšené riziko infarktov, poruchy pozornosti či kognitívnych funkcií,“ konkretizoval Strachan.
Certifikované detské spánkové laboratórium funguje v Dolnom Smokovci od roku 2024. Ďalšie dve sú v Bratislave a Martine.
