Deti sa budú vypočúvať v špecializovaných výsluchových miestnostiach

Ak má dieťa napríklad poruchu reči, alebo nie je z iných dôvodov schopné vyjadrovať sa verbálne, môže skutok demonštrovať na bábkach, ktoré budú v miestnosti.

Bratislava 29. mája (TASR) - Bezpečnosť, pokoj a komfort budú zabezpečovať Špecializované výsluchové miestnosti detským obetiam a ďalším obetiam trestných činov. Uviedla to v stredu rektorka Akadémie Policajného zboru (APZ) Lucia Kurilovská počas prezentácie projektu.



Projekt Špecializovaných výsluchových miestností vznikol v súvislosti so zákonom o obetiach, ktorý platí od januára 2018. "Špeciálne výsluchové miestnosti majú prioritne zabezpečiť to, aby sa maloleté, ale i ďalšie obete trestných činov nestali zároveň aj obeťami následného trestného konania. Počas svedeckých výpovedí je preto dôležitá aj účasť psychológa," uviedla Kurilovská.



Ak má dieťa napríklad poruchu reči, alebo nie je z iných dôvodov schopné vyjadrovať sa verbálne, môže skutok demonštrovať na bábkach, ktoré budú v miestnosti. Čiže formou hry, ktorá je deťom častokrát bližšia.



Projekt je financovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Ministerstva vnútra SR (MV). Vyčlenili naň 670.000 eur. "V horizonte troch až štyroch rokov plánujeme prostredníctvom týchto prostriedkov vybudovať na celom území Slovenska zatiaľ 22 takýchto miestností. Z psychologických dôvodov mimo priestorov polície. Inšpirovali sme sa v Českej republike a škandinávskych krajinách," uviedol koordinátor projektu Marek Píš z Úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru.



Počas uplynulého roka sa na Slovensku uskutočnilo viac ako 5000 výsluchov maloletých obetí, dôchodcov i žien ako obetí závažných trestných činov.