Deti sa vracajú do materských škôl, avšak za prísnych opatrení

Bratislava 1. júna (TASR) – V pondelok sa do materských škôl vrátia deti, avšak za prísnych hygienických opatrení. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do materských a základných škôl sa vráti od 60 do 70 percent detí.



O tom, či sú materské školy otvorené alebo zatvorené, rozhodli ich zriaďovatelia. Zákonný zástupca dieťaťa musí pri jeho prvom nástupe do materskej školy alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.



V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, pričom vytvorená skupina detí sa nebude meniť, aj keď v nej klesne počet detí. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.



Materské školy budú otvorené najviac deväť hodín denne. Zamestnanci zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov. Ministerstvo školstva odporúča, aby učiteľky trávili s deťmi väčšinu aktivít v exteriéri.



Rodič bude dieťa odovzdávať vo vnútri materskej školy, má na to určený čas - desať minút. Podobne ako v základných školách fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. "Deti pri pobyte v interiéri alebo exteriéri materskej školy nemusia nosiť rúška," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva k otváraniu materských a základných škôl. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia. Rodič má umiestniť jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.



Stravovanie detí je možné zabezpečiť, pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, respektíve výdajňa školskej jedálne zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi. V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami na odpočinok detí pri rozdelení na skupiny, rezort školstva odporúča, aby deti v triede predškolákov nemuseli popoludní spať. Zároveň má byť medzi lôžkami minimálne metrová vzdialenosť.



Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen v materských a základných školách, ale aj v základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Od pondelka je obnovená aj prevádzka školských klubov detí.