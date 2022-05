Deti v 13. roku života sa môžu bezplatne zaočkovať vakcínou proti HPV

Bratislava 1. mája (TASR) - Deti v 13. roku života sa môžu od mája bezplatne zaočkovať vakcínou proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý zapríčiňuje napríklad rakovinu krčka maternice. Očkovanie v plnej výške preplatia zdravotné poisťovne. Doteraz bolo hradené čiastočne.



Vakcínu plne uhradia všetky tri zdravotné poisťovne. "Od mája 2022 je deťom vo veku 12 rokov plne hradená 9-valentná vakcína, ktorá obsahuje 9 genotypov HPV vírusu. Presnejšie povedané, zo zdravotného poistenia začína byť táto odporúčaná vakcína proti HPV hradená hneď po dovŕšení 12 rokov dieťaťa a prestáva byť uhrádzaná na jeho 13. narodeniny. Očkovanie je vhodné pre dievčatá aj chlapcov," vysvetlil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Očkovanie sa odporúča absolvovať vo veku, keď mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni. "Tento typ vakcín síce nedokáže zabrániť rozvoju ochorenia u ľudí, ktorí sa už infikovali, poskytuje však vysokú mieru ochrany pred samotným nakazením sa," vysvetlila manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová. Podľa ÚVZ však má význam aj v prípade, keď už osoba sexuálne žije. "S vírusom HPV sa totiž môžete za život stretnúť opakovane. Vo všeobecnosti je HPV očkovanie odporúčané až do veku 26 rokov," spresnil úrad.



Ľudský papilomavírus patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám, prenášať sa však môže napríklad aj dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo už počas pôrodu, ozrejmila Peterová. Vo väčšine prípadov podľa ÚVZ zmizne infekcia sama bez toho, aby spôsobila problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení. "Pretrvávajúca infekcia môže v horizonte niekoľkých rokov spôsobiť zdravotné problémy, ako sú rakovina krčka maternice, penisu, vagíny, konečníka, vulvy, ústnej dutiny, nosohltana a môže spôsobiť aj genitálne a análne bradavice," priblížil ÚVZ.



So šírením povedomia o možnosti a význame očkovania má pomôcť aj projekt onkovýchovy v stredných školách, ktorý by sa mal pilotne spustiť v desiatich školách. Postupne by sa mohol rozšíriť do škôl na celom Slovensku. Do cieleného vzdelávania sa majú zapojiť aj zdravotné poisťovne, pacientske organizácie a odborné inštitúcie.