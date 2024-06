Deti v Šamoríne hýbali kostrou, aj rozumom

Šamorín 12. júna (OTS) -V Šamoríne sa konalo dvojdňové podujatie SUPERfinále školského športu, kde sa zišli stovky detí z celého Slovenska. Na najväčšie podujatie mladých športovcov na Slovensku sa prišiel pozrieť aj Ján Hrinko, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.Pri stánku O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa zastavil aj štátny tajomník Ján Hrinko, a vyskúšal si test na pozornosť.skonštatoval Hrinko.Viaceré výskumy potvrdili koreláciu medzi pravidelným pohybom a zlepšením kognitívnych schopností. Preto O2 Športová akadémia Mateja Tótha priniesla na podujatie do Šamorína aktivitu „Pohnite kostrou, pohnete rozumom.“ Deti si urobili test pozornosti na tablete s okamžitým vyhodnotením, následne si prešli prekážkovou dráhou a opäť absolvovali test pozornosti. U väčšiny detí došlo k výraznému zlepšeniu pozornosti. Výsledky a popis testu dostali deti aj písomne. Ako sa s prekvapením vyjadrili učitelia, takéto krátke telovýchovné chvíľky, by sa zišli deťom napríklad pred písomkami. Mohli by sa tak lepšie sústrediť a pravdepodobne by dosahovali aj lepšie študijné výsledky.Podujatie SUPERfinále školského športu organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR. Stretli sa na tu najlepší športovci zo všetkých krajov Slovenska, ktorí postúpili cez okresné a krajské kolá až do finále s pomedzi viac ako 50 000 zapojených žiakov a žiačok. Viac ako 1 300 detí tak bojovalo v celkovo osemnástich súťažiach. Podujatie podporili aj viaceré známe osobnosti zo sveta športu a televíznych obrazoviek.