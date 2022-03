Deti z Ukrajiny, ktoré ostanú v SR, majú absolvovať povinné očkovania

Bratislava 17. marca (TASR) - Deti prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré chcú zostať na Slovensku, by mali absolvovať povinné očkovania. Avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová pre TASR priblížila, že počas návštevy pediatra sa bude vyžadovať písomný doklad o očkovacom statuse dieťaťa.



Pokiaľ ním nedisponujú, je možné ho dodatočne doložiť napríklad elektronicky vo forme fotografie. Následne pediater skontroluje očkovací status dieťaťa a v prípade potreby dieťa doočkuje. Ak takýmto dokladom deti nedisponujú, nazerá sa na ne podľa Prokopovej ako na nezaočkovaných a je potrebné zaočkovať ich všetkými potrebnými vakcínami, ktoré sú na Slovensku povinné.



V tejto súvislosti pediatrom poslali metodické usmernenie na postup pri kontrole alebo preventívnej prehliadke detí z Ukrajiny.



Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.