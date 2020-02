RODIČIA POZOR: Na internete na vaše deti číhajú tieto hrozby

Bratislava 21. februára (TASR) - Rodičia by deťom mali vysvetliť, že svet internetu je rovnako nebezpečný ako ten reálny. Z toho vyplýva, že ani v online prostredí sa nemá komunikovať s cudzími ľuďmi, posielať im fotky či videá alebo s nimi zdieľať osobné údaje. Polícia to uvádza ako jedno z odporúčaní v súvislosti s ochranou maloletých na internete. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Rodičia by si mali podľa polície uvedomiť, že veková hranica detí, ktoré sú vystavené nebezpečenstvu v online prostredí, sa neustále posúva smerom nadol. "Priebežnou kontrolou je možné vyhnúť sa riziku nebezpečenstva," upozorňuje. Nevhodný obsah webových stránok môže mať negatívny vplyv na vývoj dieťaťa a jeho postoj k veciam okolo seba. Rodičia by sa preto mali zaujímať, čo si ich deti na internete pozerajú, ale aj s kým komunikujú. Pomôcť pri kontrole môžu aj príslušné softvéry.



Polícia odporúča rodičom, aby prízvukovali deťom, že by sa nikdy nemali stretnúť s niekým, s kým komunikovali výlučne cez internet. Ak taká situácia nastane, mali by ich o tom informovať. Potomkov treba tiež upozorniť, aby neverili všetkému, čo na internete čítajú.



V online prostredí sa deti môžu stretnúť s rôznymi hrozbami. Polícia upozorňuje napríklad na sexting, teda sexuálne ladenú komunikáciu, či grooming, keď páchateľ oslovuje osoby s cieľom naviazať sexuálny kontakt. Ďalšími hrozbami sú kyberšikana či phishing, ktorý zahŕňa nebezpečné správy, ktoré môžu spôsobiť napríklad vírus. Časté sú tiež scamy, podvodné správy, ktoré môžu mať podobu lákavej výhry.



Medzi odporúčaniami polície je aj to, aby si rodičia zabezpečili svoje údaje slúžiace k platobnému styku online v prípade, ak v domácom prostredí zapožičiavajú svoje zariadenia, napríklad mobil, počítač a tablet svojim deťom, aby sa k nim dieťa nedostalo.