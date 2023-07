Detská fakultná nemocnica Košice je otvorená rokovaniu o zmluve s VšZP

Košice 1. júla (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice tvrdí, že je otvorená rokovaniu o zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Návrh, ktorý dostali v piatok (30. 6.) večer, podľa riaditeľa nemocnice Andreja Komana nerešpektoval v plnej miere rozhodnutie arbitrážneho úradu, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Riaditeľ nemocnice to uviedol počas sobotňajšieho brífingu pred novinármi.



DFN od soboty neposkytuje poistencom VšZP žiadnu plánovanú ústavnú ani ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Ošetruje iba poistencov VšZP vyžadujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



"Dnes som bol na ambulancii. Nikto nebol taký, kto by mal odmietnutú zdravotnú starostlivosť, ak mu môžeme poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Keďže plánované výkony sa v sobotu nerobia, je úplne logické, že dnes neboli takíto pacienti," povedal Koman.



"Volali sme dnes pacientom s tým, že plánovaná starostlivosť v pondelok (3. 7.) na ambulanciách bude odkladaná a majú osloviť VšZP o určenie najbližšieho vhodného poskytovateľa v zmysle zákona," doplnil. Zároveň vyzval rodičov, aby sa s dôverou obracali na DFN, kde budú ich deti s akútnymi ťažkosťami neodkladne ošetrené v plnom rozsahu tak ako doteraz.



Podľa riaditeľa nemocnice ÚDZS vo svojom stanovisku skonštatoval, že požiadavka DFN vo výške 753.000 eur mesačne je oprávnená. ÚDZS však podľa jeho slov súčasne chápe nedostatok finančných zdrojov VšZP.



"Preto odporúčal uzavrieť dodatok do 30. septembra 2023 a podľa výsledkov auditu VšZP a DFN urobí záverečné rozhodnutie. Suma 635.000 eur, ktorú VšZP a ÚDZS akceptovali, nepokrýva ani neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu chápeme a rešpektujeme stanovisko ÚDZS," povedal Koman s tým, že v piatok o 18.54 h dostali od VšZP e-mail s dodatkom, ktorý však rozhodnutie arbitrážneho úradu nerešpektoval v plnej miere.



"Je to ponuka, ktorú schválil ÚDZS, avšak tie taxatívne limity do 30. septembra 2023 tam neboli naplnené," dodal Koman s tým, že DFN je stále otvorená rokovaniu.