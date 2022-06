Detská Univerzita Komenského bude tento rok bez obmedzení

Bratislava 23. júna (TASR) - Detská Univerzita Komenského (DUK) bude po uvoľnení opatrení tento rok fungovať bez obmedzení. Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční 23. júla v aule Univerzity Komenského. Informuje o tom univerzita na svojom webe.



Dvadsiaty ročník DUK sa uskutoční prezenčne a 12. rok aj dištančne formou živého streamovania prednášok. Počas letných prázdnin deti vo veku od deviatich do 14 rokov môžu aj takouto formou objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok.



Aktuálny ročník DUK pozostáva z deviatich prednášok, ktoré študentom pripravia najmä vedci zo Slovenskej akadémie vied a UK. Študenti sa dozvedia napríklad, prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty, prečo budú vlaky lietať či to, prečo existujú vojny a z akých dôvodov sa vedú.



Program bude aj v tomto roku obohatený o dobrovoľný program sprievodných podujatí a workshopov. Ide napríklad o návštevu zoologickej a botanickej záhrady, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, štvordňový pobyt na Planinke, exkurziu a workshop v rádiu aj televízii.



Záujemcovia o prezenčné (denné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom www.duk.sk až do naplnenia maximálnej kapacity, najneskôr do 15. júla. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvujú najmenej šesť z deviatich prednášok. Do tohto termínu sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí chcú štúdium absolvovať dištančne (online).



DUK organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s UK v Bratislave od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.