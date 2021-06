Detské domovy skrývajú výnimočné talenty, potvrdila to talentová súťaž

Bratislava 16. júna (TASR) - Detské domovy skrývajú výnimočné talenty. Potvrdil to prvý ročník charitatívneho projektu Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní. Vo finále sa stretlo 11 mladých ľudí z celého Slovenska. Porotu najviac zaujala výtvarníčka a študentka liečebnej pedagogiky Miriam Kalinayová, ktorá sa stala víťazkou prvého ročníka projektu.



Na druhom mieste sa umiestnila športovkyňa a budúca policajtka Denisa Halajová. Tretie miesto patrí Jánovi Šovčíkovi, ktorý sa venuje thajskému boxu, ale svoju budúcnosť vidí ako kvalitný kuchár. Porota sa rozhodla oceniť aj ďalších dvoch finalistov, a to Ondřeja Neipla, ktorý sa venuje masteringu a hudobnej postprodukcii, a nadanú tanečníčku Anetu Lakatošovú.



"Som veľmi šťastná, že som sa mohla stretnúť s mladými ľuďmi, ktorí napriek tomu, že majú relatívne ťažký vstup do dospelosti, majú zároveň aj veľké odhodlanie a chuť v živote niečo dokázať," povedala ambasádorka projektu a predsedníčka poroty Renáta Názlerová.



Projekt, ktorý organizuje Prvá stavebná sporiteľňa, sa zameriava na mladých ľudí, ktorí odchádzajú z Centier pre deti a rodiny (bývalých detských domovov). Jeho cieľom je pomôcť im pri štarte do samostatného života a podporiť ich pri rozvoji ich talentu.