Detské nemocnice v najväčších mestách SR dostanú ochranné pomôcky

Bratislava 21. apríla (TASR) – Tisíce detských rúšok, ale aj ochranné rúška, ochranné okuliare a ochranné obleky pre zdravotníkov dostanú detskí pacienti a zdravotníci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave a detských fakultných nemocníc v Banskej Bystrici a Košiciach. Ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál potrebný v čase pandémie COVID-19 zakúpilo občianske združenie NÚDCH Deťom z finančnej pomoci 130.000 eur od iniciatívy MiddleCap Help.



"Denne dostávame otázky, či máme dostatok ochranných prostriedkov. Odpoveď je veľmi jednoduchá - dostatok nie je nikdy, pretože denno-denne sa míňajú. A čím je situácia vážnejšia, tým je míňanie rýchlejšie. Toto sú veci potrebné na denno-dennej báze," uviedol na utorňajšom brífingu generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela.







Najväčšia detská nemocnica má síce v súčasnosti dostatok špeciálneho materiálu, v záujme ochrany zdravotníkov a pri nastavených prísnych bezpečnostných opareniach sa však rýchlo míňa. Preto vedenie nemocnice víta akúkoľvek pomoc vrátane rovnako potrebných a nedostatkových rúšok pre detských pacientov. Časť z detských rúšok a ochranných pomôcok pre zdravotníkov sa nemocnica rozhodla venovať detským fakultným nemocniciam v Banskej Bystrici a v Košiciach.



Iniciatíva MiddleCap Help vyčlenila v čase šírenia nového koronavírusu na pomoc sumu 500.000 eur. Suma je určená pre najzraniteľnejšie skupiny, a to pre zdravotníkov, deti a seniorov. Niektorým mestským častiam v Bratislave pomohla so zabezpečením a distribúciou ochranných rúšok pre seniorov, v rámci druhej časti pomoci sa zamerala na zdravotníkov a detských pacientov.



Iniciatíva v tejto súvislosti poznamenáva, že hoci je vybavenie a privezenie ochranných pomôcok a materiálu na Slovensko náročné, aj z časového hľadiska, verí, že pomáhať bude môcť aj naďalej. Jednou z plánovaných aktivít je podľa Michala Kviečinského z iniciatívy aj testovanie zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb (DSS). "V spolupráci so súkromným partnerom otestujeme tento týždeň 300 zamestnancov a seniorov DSS v rámci Bratislavy a budúci týždeň budeme pokračovať. Seniori sú najviac zasiahnutá skupina, ktorá potrebuje pomoc," skonštatoval Kviečinský.



Pomocnú ruku zdravotníckemu personálu s ochrannými okuliarmi v čase pandémie sa rozhodla podať aj jedna z očných optík.