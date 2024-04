Detský čin roka hľadá deti, ktoré pomáhajú kamarátom ci cudzím ľuďom

Bratislava 20. apríla (TASR) - Občianske združenie Detský čin roka otvorilo výzvu a hľadá deti, ktoré pomáhajú svojim blízkym, kamarátom či cudzím ľuďom a sú citlivé k prírode i zvieratám. Správu o dobrých skutkoch detí je možné zaslať poštou alebo prostredníctvom webstránky do 30. júna. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Detský čin roka Magdaléna Fábryová.



Projekt Detský čin roka a 1.780.000 zúčastnených detí už od roku 2000 prináša činy a dôležité posolstvá ako záchrana života, pomoc rodine, priateľom i cudzím ľuďom, ochrana prírody, integrácia zdravých a zdravotne znevýhodnených, zodpovednosť, rešpekt a ďalšie. Pisatelia môžu podľa koordinátorky zaradiť dobré skutky do ôsmich kategórií.



Priblížila, že deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky. Písať môžu i o činoch svojich kamarátov či kolektívnych dobrých skutkoch. Dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí.



Združenie počas apríla zasiela do škôl výzvu, aby sa deti do projektu zapojili. Z jednej školy môže byť zaslané neobmedzené množstvo príspevkov. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri tohto roka.



Dvadsiaty štvrtý ročník projektu prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.