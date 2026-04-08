< sekcia Slovensko
Detský čin roka opäť hľadá deti, ktoré pomáhajú
Združenie počas apríla zasiela do škôl výzvu, aby sa deti do projektu zapojili.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Občianske združenie Detský čin roka opäť hľadá deti, ktoré pomáhajú svojim blízkym, kamarátom či cudzím ľuďom a sú citlivé k prírode i zvieratám. Správu o dobrých skutkoch detí je možné zaslať poštou alebo prostredníctvom webstránky do 30. júna. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Detský čin roka Magdaléna Fábryová.
„Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť. Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú,“ ozrejmila Fábryová.
Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórií - záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, cena Sašky Fischerovej - malý veľký čin a dobrý čin na nete.
Združenie počas apríla zasiela do škôl výzvu, aby sa deti do projektu zapojili. Z jednej školy môže byť zaslané neobmedzené množstvo príspevkov. Dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí.
Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie výberová komisia. Deti a pedagógovia budú s materiálom pracovať na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Deti v triedach majú zároveň právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii a rozhodnúť, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2026. Projekty s najväčšou podporou budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri.
Za projekty bude možné počas októbra a novembra hlasovať aj prostredníctvom online ankety. Jeden dobrý skutok s najvyšším počtom hlasov získa cenu od usporiadateľa súťaže - ĽudiaĽuďom.sk.
Detský čin roka prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Napĺňa nové vzdelávacie štandardy a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP), najmä vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
