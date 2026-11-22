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Detský komisár podporuje prísnejšie vekové obmedzenia sociálnych sietí
Komisár upozornil, že na registráciu na sociálnych sieťach často stačí vyhlásenie používateľa, že má viac ako 13 rokov.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško podporuje prísnejšie vekové obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam. Hranicu 13 rokov považuje za nevyhnutné minimum, podporil však aj vekovú hranicu 16 rokov v slovenskom návrhu. Za dôležité považuje účinné overovanie veku používateľov a väčšiu zodpovednosť internetových platforiem. Uviedol to pre TASR v súvislosti s pripravovanými európskymi pravidlami.
„Vítam, že Európska únia konečne otvorene hovorí o tom, že sociálne siete nie sú pre deti neutrálnym priestorom,“ skonštatoval Mikloško. Poukázal na údaje úradu, podľa ktorých takmer polovica siedmakov trávi na sociálnych sieťach viac ako štyri hodiny denne a viac ako desatina dokonca viac ako šesť hodín.
Komisár upozornil, že na registráciu na sociálnych sieťach často stačí vyhlásenie používateľa, že má viac ako 13 rokov. Podľa neho ich využívajú aj desaťročné deti. Model, v ktorom by deti do 15 rokov mohli sociálne siete používať len obmedzene a pod dohľadom rodičov, považuje za krok správnym smerom. Podmienkou je však spoľahlivé overovanie veku.
Mikloško podporuje jednotnú európsku reguláciu, členské štáty by však podľa neho mali mať možnosť zavádzať aj prísnejšie opatrenia. Samotné vekové obmedzenia podľa neho nestačia. Za potrebné považuje obmedzenie návykových algoritmov, nekonečného posúvania obsahu či neustálych upozornení. „Zodpovednosť musí niesť platforma, nie dieťa ani rodič,“ zdôraznil.
Na riziká digitálnych technológií upozornil aj počas podujatia pri príležitosti desiateho výročia Úradu komisára pre deti. Podľa jeho odhadov približne 25 percent detí na Slovensku vykazuje známky závislosti od online priestoru. Za znepokojujúce označil aj to, že čoraz viac detí považuje umelú inteligenciu za svojho najlepšieho kamaráta.
Komisár zároveň pripomenul význam voľnočasových aktivít a medziľudských vzťahov. „Ak dieťaťu zoberieme sociálnu sieť a nič mu neponúkneme, problém sa len presunie inam,“ upozornil.
„Vítam, že Európska únia konečne otvorene hovorí o tom, že sociálne siete nie sú pre deti neutrálnym priestorom,“ skonštatoval Mikloško. Poukázal na údaje úradu, podľa ktorých takmer polovica siedmakov trávi na sociálnych sieťach viac ako štyri hodiny denne a viac ako desatina dokonca viac ako šesť hodín.
Komisár upozornil, že na registráciu na sociálnych sieťach často stačí vyhlásenie používateľa, že má viac ako 13 rokov. Podľa neho ich využívajú aj desaťročné deti. Model, v ktorom by deti do 15 rokov mohli sociálne siete používať len obmedzene a pod dohľadom rodičov, považuje za krok správnym smerom. Podmienkou je však spoľahlivé overovanie veku.
Mikloško podporuje jednotnú európsku reguláciu, členské štáty by však podľa neho mali mať možnosť zavádzať aj prísnejšie opatrenia. Samotné vekové obmedzenia podľa neho nestačia. Za potrebné považuje obmedzenie návykových algoritmov, nekonečného posúvania obsahu či neustálych upozornení. „Zodpovednosť musí niesť platforma, nie dieťa ani rodič,“ zdôraznil.
Na riziká digitálnych technológií upozornil aj počas podujatia pri príležitosti desiateho výročia Úradu komisára pre deti. Podľa jeho odhadov približne 25 percent detí na Slovensku vykazuje známky závislosti od online priestoru. Za znepokojujúce označil aj to, že čoraz viac detí považuje umelú inteligenciu za svojho najlepšieho kamaráta.
Komisár zároveň pripomenul význam voľnočasových aktivít a medziľudských vzťahov. „Ak dieťaťu zoberieme sociálnu sieť a nič mu neponúkneme, problém sa len presunie inam,“ upozornil.