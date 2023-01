Detský komisár prijal od svojho pôsobenia do konca roka 173 podnetov

Bratislava 7. januára (TASR) - Detský komisár Jozef Mikloško prijal od začiatku svojej pôsobnosti na Úrade komisára pre deti (ÚKPD) do konca minulého roka 173 podnetov. TASR o tom informovala odborná poradkyňa v oblasti komunikácie úradu Mária Gregušová. Poukázala, že väčšina prípadov sa týkala dlhodobých rodičovských konfliktov, ktoré si vyžadujú veľa času a nie je možné ich riešiť rýchlo.



"Riešili sme viacero prípadov spojených so šikanou a násilím, ktoré sme pri podozrení z páchania trestných činov posunuli orgánom činným v trestnom konaní," vysvetlila. Pre zefektívnenie riešenia podnetov podpísal detský komisár Dohodu o spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR a zároveň nadviazal úzku spoluprácu aj s Prezídiom Policajného zboru.



Základnou prioritou ÚKPD bolo v minulom roku riešenie konkrétnych podnetov, s ktorými sa občania obracali na úrad a súbežná iniciácia systémových riešení. Účinným nástrojom pri hľadaní riešenia sa stali práve okrúhle stoly, v ktorých chce Mikloško pokračovať a riešiť týmto spôsobom aj ďalšie problematické oblasti.



Prvou témou, ktorú v rámci okrúhlych stolov rozobrali, boli rodičovské konflikty, kde sa zaoberali najmä tvorbou rodičovskej dohody. "Snažíme sa nájsť systém, aby manželia, alebo tí, čo sa rozchádzajú, čím skôr dospeli k nejakej dohode v prospech dieťaťa," vysvetlil.



Ďalšou témou, ktorú v rámci okrúhlych stolov riešili, bolo duševné zdravie detí. "Okrem alarmujúcich štatistík sme poukázali na to, že je tu časť detí s psychickými problémami, ktoré majú obrovský problém zariadiť sa do akéhokoľvek kolektívu," skonštatoval. ÚKPD preto v tejto súvislosti rokuje s ministerstvom zdravotníctva o potrebe vytvorenia určitého špecializovaného zariadenia pre deti s deštrukčným správaním.



Detský komisár riešil aj prípad rómskej komunity Angi Mlyn v Michalovciach, kde sa v bytovom dome zrútilo schodisko, následkom čoho museli zbúrať celú bytovku. "Vyše 100 ľudí, takmer 60 detí žije už štyri mesiace v školskej jedálni vo veľmi zložitých podmienkach," priblížil. Posledný okrúhly stôl rozoberal integráciu ukrajinských detí na Slovensku. Jednou z najväčších výziev Jozefa Mikloška je zjednocovanie spoločnosti v prospech detí.