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Detský súbor z Kovačice získal zlato na celoštátnej súťaži v Srbsku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Detský folklórny súbor Vločka ešte čaká zájazd na medzinárodný festival Balkán Folk Fest v bulharskej Varne, na ktorom pobudne od 3. do 10. júla.

Autor TASR
Kovačica 23. júna (TASR) – Detský folklórny súbor Vločka, pôsobiaci pri Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici pri Belehrade, dosiahol v uplynulých týždňoch v Srbsku úspechy na celoštátnej úrovni. Malí tanečníci si po májovom triumfe na vojvodinskej (pokrajinskej) prehliadke v obci Beočin najnovšie odniesli prvenstvo aj z celorepublikovej súťaže v meste Šabac, informuje spravodajca TASR.

Detský súbor, v ktorom sú deti od prvého do piateho ročníka základnej školy vedené choreografkami Zuzanou Petríkovou a Vieroslavou Válovcovou, ovládol tohtoročnú súťažnú sezónu choreografiou s názvom Cingi-lingi-bong.

(Dosiahli sme) veľmi významné úspechy. V Beočine sme koncom mája dostali zlatý diplom na pokrajinskej prehliadke folklóru Srbska. Za pedagogickú prácu Vierke a mne udelili špeciálny diplom. Nášmu spevákovi, ktorý spieva sólo, Sebastiánovi Kizúrovi tiež dali špeciálnu odmenu a najmladšej účastníčke udelili špeciálny diplom za umelecký dojem,“ uviedla pre TASR Zuzana Petríková.

Hudobnú zložku programu zabezpečil orchester pod taktovkou vedúceho Jána Dišpitera.

Po zisku zlatej medaily na vojvodinskej súťaži v Beočine nasledoval júnový vrchol sezóny v Šabci, kde kovačický súbor obsadil prvé miesto v celoštátnom meradle.

Trinásteho júna sme vystúpili na republikovej prehliadke, kde bolo 30 najlepších súborov z celého Srbska. Boli sme jediný súbor, ktorý predstavoval základnú školu, čiže pracuje pri základnej škole, a jediný súbor, ktorý predstavoval kultúru národnostnej menšiny, a dostali sme prvú cenu,“ doplnila Vieroslava Válovcová.

Detský folklórny súbor Vločka ešte čaká zájazd na medzinárodný festival Balkán Folk Fest v bulharskej Varne, na ktorom pobudne od 3. do 10. júla.





(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
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