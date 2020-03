Developer YIT Slovakia za sprísnených opatrení pokračuje vo výstavbe

Bratislava 27. marca (TASR) – Developer YIT Slovakia pokračuje za sprísnených opatrení vo výstavbe svojich projektov v Bratislave. Pre TASR to potvrdil investor s tým, že na stavbách prijal bezpečnostné i hygienické opatrenia a zamestnanci z centrály pracujú z domu.



"V súčasnosti výstavba na všetkých projektoch pokračuje v rámci aktuálnych možností bez obmedzení. Rozpracované projekty Zwirn, NUPPU a Rozeta v Ružinove tak postupujú podľa plánov," uviedol developer. Napreduje aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň, ktorá má prvých nájomcov privítať už na jeseň tohto roka.



Tento režim chce zachovať, pokiaľ to situácia a nariadenia vlády umožnia, aby sa budúci majitelia bytov mohli nasťahovať podľa plánovaných termínov. "Na našich projektoch pracuje veľa živnostníkov, pre ktorých by zastavenie prác mohlo mať ťažké ekonomické následky. Preto sa snažíme, aby v prípade dobrého zdravia a za dodržania sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení mohli vo svojej práci pokračovať, kým to nariadenia príslušných orgánov umožňujú," vysvetľuje rozhodnutie generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.



Situáciu podľa jeho slov neustále monitorujú, avšak pokiaľ nedôjde k sprísneniu opatrení zo strany vlády, budú na stavbách pokračovať v nastavených opatreniach.