Bratislava 17. marca (TASR) - Deviataci si môžu podať prihlášku maximálne na štyri odbory. Z toho najviac na dva s talentovými skúškami a dva bez overenia talentu. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Poradie škôl uvedených v prihláške vyjadruje záujem žiaka, na ktorej strednej škole by chcel študovať. Má to však len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl," uviedol rezort.



Žiaci môžu potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí. Ministerstvo upozorňuje, že prihláška musí byť kompletná. Riaditeľ strednej školy môže prijať iba prihlášku obsahujúcu všetky požadované prílohy.



Podať ju možno elektronicky alebo listom s podpismi oboch zákonných zástupcov. "Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu," vysvetľuje MŠVVaŠ.



Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) poukazuje, že s výberom strednej školy môže žiakom pomôcť mobilná aplikácia Stredná. Žiaci si v nej spravia jednoduchý osobný test a zistia, ktorá škola by sa pre nich najlepšie hodila. "V aplikácii nájdu aj informácie o školách a výhody štúdia na každej z nich. Rovnako pomôže diskusia s výchovným poradcom či návšteva danej školy," odporúča minister.



MŠVVaŠ zároveň pripomína, že od 21. marca do 14 apríla budú stredné športové školy v prvej fáze overovať športové výkony uchádzačov.