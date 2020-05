Dezinfekciu počas koronakrízy vykonávajú neodborné firmy

Bratislava 2. mája (TASR) – Dezinfekciu čoraz častejšie vykonávajú neodborné firmy, ktoré pred krízou, spôsobenou novým koronavírusom, pôsobili v úplne iných oblastiach. Podľa novely zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR počas krízovej situácie nevydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na dezinfekciu pre profesionálne použitie a reguláciu živočíšnych škodcov. Subjekty, ktoré chcú ponúkať profesionálne služby v oblasti dezinfekcie, by však predtým mali absolvovať akreditovanú odbornú prípravu. Upozorňuje na to Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu (DDD).



Novela je účinná od 3. apríla a umožňuje jednotlivým subjektom absolvovať prípravu dištančnou formou. „A to bez skutočného overenia odbornej spôsobilosti a deklarovania odborných poznatkov a bez príslušnej praxe,“ poukazuje predseda Cechu profesionálov DDD Marek Holeš.



Táto legislatívna úprava podľa neho dehonestuje odbornosť profesionálnej dezinfekcie, a tým narastá počet nových špekulatívnych subjektov bez dostatočných, odborných skúseností. „Napríklad postrek zámkových dlažieb, chodníkov, pivníc a podobne sa teda vykonáva bez odborného dozoru, vyhodnotenia účinnosti a len pre efekt,“ hovorí.



ÚVZ SR v stanovisku uvádza, že osvedčenie sa momentálne nahrádza dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a dokladom o odbornej príprave vykonanej dištančnou formou. „Tieto doklady treba doplniť riadnym osvedčením o odbornej spôsobilosti najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie,“ informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ SR. Príprava dištančnou formou je podľa nej dočasné riešenie a poskytuje sa v akreditovanom vzdelávacom programe. Všetky ostatné povinnosti osôb, vykonávajúcich dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, zostávajú v platnosti bez zmeny.



Cech profesionálov DDD sa sťažuje, že nebol prizvaný ani informovaný o pripravovanej zmene zákona. „Profesionálna a účinná dezinfekcia si vyžaduje odborné znalosti z danej problematiky, úroveň technického vybavenia a ochrany výkonných osôb,“ tvrdí Holeš. Cech podľa neho na Slovensku v súčasnosti eviduje dostatok subjektov s rozsiahlou odbornou skúsenosťou, ktoré by dokázali profesionálne riešiť i potreby štátu, napríklad v rómskych osadách a repatriačných centrách.