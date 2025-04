Dezinfekčné rohože na hranici so SR budú obsluhovať vojaci

Viedeň 10. apríla (TASR) - Vojaci rakúskej armády budú po Burgenlande pomáhať s dezinfekciou na hraničných priechodoch od budúceho pondelka aj v Dolnom Rakúsku, teda na hranici so Slovenskom, konkrétne na priechodoch Petržalka - Berg a Moravský Svätý Ján - Hohenau an der March (Cahnov). Vo štvrtok o tom informovala agentúra APA, píše TASR.



O nasadenie vojakov požiadali krajinské úrady v Dolnom Rakúsku, oznámilo vo štvrtok krajinské veliteľstvo armády. Dezinfekčné rohože na hraničných priechodoch zatiaľ obsluhujú cestári, túto úlohu od budúceho týždňa prevezme armáda. Už teraz vojaci pomáhajú s odbavovaním dopravy na hraničnom priechode v obci Kittsee, ktorá leží v Burgenlande.



Podľa hovorcu krajinskej polície v Dolnom Rakúsku Stefana Loidla prebiehajú kontroly na hranici so Slovenskom pokojne a bez incidentov. Čakacie doby predstavujú najviac štvrťhodinu.



Kontroly zaviedlo Rakúsko minulú sobotu, najväčšie kolóny sa na priechodoch tvorili v pondelkovej rannej špičke v Burgenlande. Aj v tejto spolkovej krajine, ktorá má výrazne dlhšiu hranicu s Maďarskom než so Slovenskom, sa medzičasom čakacie doby skrátili a v rannej špičke sú približne polhodinové, informovala tamojšia krajinská polícia.