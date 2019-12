ANALÝZA: Ako je to s interakciami na dezinformačných weboch?

Bratislava 13. decembra (TASR) - Stránky na sociálnej sieti Facebook a webstránky s pochybným obsahom majú viac interakcií na svojich príspevkoch ako mainstreamové spravodajské portály. Vyplýva to z analýzy Globsecu, ktorý monitoroval 601 zdrojov z Facebooku a webových stránok v kontexte predvolebnej kampane za október a november.



Analytici Globsecu hovoria, že tak ako pri prezidentských voľbách, tak aj pri kampani k parlamentným voľbám dochádza k spochybňovaniu samotného volebného procesu. V príspevkoch sa podľa nich naznačuje, že celé voľby sú nejakým spôsobom zmanipulované. "Najčastejšie spomínanými údajnými vinníkmi tejto manipulácie sú mimovládne organizácie a predvolebné prieskumy verejnej mienky," uvádzajú analytici.



Priemerný výtlak z desiatich najpopulárnejších príspevkov na stránkach na Facebooku dosiahol 1512 interakcií. Web stránky publikujúce problematický obsah, ako sú klamstvá, hoaxy, dezinformácie, sa umiestnil na druhom mieste s priemerným počtom 967 reagovaní, vyplynulo ďalej z analýzy. Tradičné mainstreamové média sa ocitli na treťom mieste a mali priemerne za článok 861 interakcií. Na štvrtom mieste sa podľa analýzy Globsecu ocitli otvorené skupiny na Facebooku, ktoré zdieľajú problematický obsah.



"V skupinách na Facebooku sme zistili, že sú indivíduá, ktoré zdieľajú ten istý typ obsahu tým, že to prezdieľavajú vo viacerých skupinách. V tých skupinách je síce ten výtlak malý, ale postupne sa to nazbiera a častokrát tento post môže mať aj tisíc interakcií," uviedla výskumná analytička Miroslava Sawiris.



Podotkla tiež, že prieskum ukázal, že naratívy o manipulácii volieb zo strany mimovládnych organizácii sa najintenzívnejšie šíria v otvorených skupinách s pochybným obsahom na sociálnej sieti. "Výtlak dezinformačných stránok je naozaj výrazný na celú populáciu," povedala Sawiris.



V celkovom výtlaku monitorovaných stránok vedú v počte reakcií spravodajské portály, poznamenala Sawiris. Majú 43 percent z celkového počtu interakcií. "Je to aj preto, lebo produkujú oveľa viac obsahu, aj keď s menším priemerným počtom interakcií, ktoré nazbierajú za celé obdobie," vysvetlila analytička.