Diabetici odmietajú, aby sa o nich starali iní špecialisti

Bratislava 3. októbra (TASR) - Zväz diabetikov Slovenska odmieta, aby sa o pacientov s touto diagnózou starali iní špecialisti ako diabetológovia. Obáva sa snahy nahradiť ich endokrinológmi. Zmeny v starostlivosti o pacientov nepodporuje ani hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Zbynek Schroner. "Iba diabetológia ako samostatný odbor dokáže na Slovensku zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pre pacientov s diabetes mellitus a nemôže ju nahradiť nikto s inou špecializáciou," upozornil.



"Za posledných 12 rokov sa rozšírila liečba, diagnostika a starostlivosť o nás. Každý špecializovaný medicínsky odbor sa potrebuje rozvíjať. Pre svoju budúcnosť musí mať zabezpečené vzdelávanie v odbore. Na dosiahnutie vysokej kvality liečby nielen lekári, ale aj diabetici potrebujú štandardné terapeutické postupy. To všetko je dnes ohrozené," skonštatoval zväz.



Poukazuje na to, že komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre odborné štandardné diagnostické a terapeutické postupy odmieta schváliť štandardy na edukáciu a liečbu diabetu, pokiaľ v nich nebudú mať endokrinológovia rovnaké kompetencie ako súčasní diabetológovia. Tvrdí, že endokrinológovia sa snažia rozšíriť svoj špecializačný odbor o diabetológiu. Kritizuje aj to, že diabetológia napriek opakovaným žiadostiam nedostali ani jedno rezidenčné miesto pre mladých diabetológov. "Pre uvedené dôvody je na Slovensku ohrozená generačná výmena diabetológov, vznik nových diabetologických ambulancií a táto neistota odboru má dosah aj na samotných pacientov s diabetom," upozornil zväz.



Odmieta, aby mali endokrinológovia rovnaké kompetencie ako diabetológovia, pretože ide o rozdielne odbory, s rozdielnym vzdelávaním i metódami. V tejto súvislosti tiež upozorňujú, že ak cukrovka nie je správne manažovaná, skracuje život a zvyšuje riziko závažných komplikácií. Snahy o zachovanie samostatného oboru diabetológia podporuje aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR.



Minister zdravotníctva Michal Palkovič v reakcii uviedol, že nejde o vec rezortu zdravotníctva. "Je to téma, ktorá je diskutovaná už 15 rokov, teda ju nevyriešime za pár týždňov," skonštatoval. Ministerstvo podľa neho postupuje v súlade s európskym štandardom. "Spor, ktorý vidia medzi endokrinológmi a diabetológmi, budeme len korigovať v zmysle minimálnych štandardov, ktoré pripravujeme na vyše sto špecializácií," ozrejmil.