Diabetikov možno nastaviť na inzulínovú pumpu aj ambulantne

Bratislava 31. augusta (TASR) – Nastaviť diabetického pacienta na inzulínovú pumpu možno od začiatku júla už aj ambulantne. Umožnilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR indikačným nariadením pre poistencov všetkých troch zdravotných poisťovní. "Indikačné a preskripčné obmedzenie sa rozširuje v tejto oblasti o diabetologické ambulancie s príslušným materiálno-technickým a personálnym vybavením," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Inzulínová pumpa je top v liečbe diabetikov, lebo dávkuje inzulín priebežne. Je to väčší komfort. Navyše si diabetik nemusí pichať inzulín niekoľkokrát denne," komentoval predseda Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS) Jozef Borovka. Zdôraznil však, že nastavenie pacienta na takýto typ liečby môže trvať od niekoľkých dní po niekoľko mesiacov. Za vhodnejšie z praktických dôvodov považuje takéto nastavovanie liečby v špecializovaných centrách, kde sa pacientovi podľa jeho slov vedia lepšie prispôsobiť a venovať mu viac času.



Pacient, ktorý spĺňal kritériá na liečbu inzulínovou pumpou, musel doteraz štandardne absolvovať niekoľkodňovú hospitalizáciu, počas ktorej ho nastavili na inzulínovú pumpu. "Po novom dostane vo vybranej, špeciálne certifikovanej ambulancii v blízkosti svojho bydliska niekoľkohodinové zaškolenie, nastavia ho na pumpu a získa všetky informácie potrebné pre praktický život s touto zdravotníckou pomôckou," uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richard Strapko s tým, že pacient z ambulancie odíde už s funkčnou pumpou, zavedeným senzorom a aplikáciou v smartfóne.



Štátna zdravotná poisťovňa zazmluvnila výkon nastavenia dospelého diabetika na inzulínovú pumpu vo viac ako 20 ambulanciách rovnomerne rozmiestnených po celom území Slovenska.



Zdravotná poisťovňa (ZP) Union hovorí, že daný výkon bude poskytovaný všetkým poistencom, keďže ide o indikačné nariadenie stanovené MZ SR záväzné pre všetky tri zdravotné poisťovne. "Samozrejme, aj poistenci ZP Union budú môcť využívať rozšírené možnosti ambulantnej liečby cukrovky," komentovala súkromná zdravotná poisťovňa.



Zdravotná poisťovňa Dôvera zdôraznila, že aktuálne už eviduje prvé žiadosti o schválenie inzulínovej pumpy ambulantne. Nastavenie pacientov najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne na inzulínovú pumpu sa realizuje štandardnou formou, a to buď v diabetologických centrách alebo po novom aj ambulantne.