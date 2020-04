Diabetológovia vyšetrujú pacientov v štandardných ordinačných hodinách

Bratislava 28. apríla (TASR) – Diabetológovia na Slovensku vyšetrujú pacientov počas epidémie nového koronavírusu v štandardných ordinačných hodinách schválených vyšším územným celkom (VÚC) pre diabetologickú ambulanciu. Rovnako poskytujú telefonické konzultácie. TASR o tom v utorok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Hlavný odborník rezortu zdravotníctva na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Jaroslav Fábry spresnil, že na Slovensku bolo v roku 2018 evidovaných 197.686 diabetikov, vo vekovej štruktúre od 60 rokov, ktorí sú vo vzťahu k pandémii nového koronavírusu zraniteľnou skupinou.



Diabetológovia poskytujú najmä neodkladnú zdravotnú starostlivosť v nevyhnutnom rozsahu a zdravotné výkony, ktoré sú potrebné na zabránenie zhoršenia sa ochorenia diabetes mellitus, v rámci aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností.



Takýto lekár fyzicky neošetruje tzv. dispenzarizovaných stabilizovaných diabetologických pacientov, edukuje ich o selfmonitoringu, využívaní glukomerov a meraní glykémií v ich sociálnom prostredí a manažuje liečbu pacientov prostredníctvom moderných informačno-komunikačných prostriedkov, prostredníctvom mobilu, SMS, emailov, videohovorov a podobne. Využíva elektronický recept a lieky a zdravotnícke pomôcky pre diabetika predpisuje v dostatočnom množstve, najmenej na obdobie troch mesiacov.



Rezort však zdôrazňuje, že v akútnych prípadoch po predchádzajúcej telefonickej konzultácii pacienta s diabetológom, teda ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi, je možné dohodnúť si vyšetrenie v diabetologickej ambulancii. "Ak je to možné, diabetológ zabezpečí uzamknutie čakárne a ošetruje pacientov len po predchádzajúcom telefonickom, SMS alebo emailovom skonzultovaní," zdôraznilo MZ SR.



Fábry pripomenul, že za akútny stav u diabetika možno považovať opakované hypoglykemické stavy, hyperglykemické stavy s ketoacidózou, akútnu léziu na dolnej končatine, teda diabetickú nohu, neznášanlivosť, vedľajšie nežiaduce účinky naposledy ordinovanej liečby, úpravu liečby po prepustení z hospitalizácie, novozistený diabetes mellitus, technické problémy s glukomerom.



V prípade, že pacienti prídu na vyšetrenie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie, na vstupných dverách diabetologickej ambulancie musí byť oznam s telefónnym číslom, aby bola umožnená telefonická konzultácia vyšetrenia v ambulancii. Prístup pacientov do priestorov ambulancie umožní diabetológ len po zodpovedaní viacerých otázok.



Ak budú odpovede na všetky triediace otázky negatívne, diabetológ pacienta vyšetrí v nevyhnutnej miere. Pacient môže vstúpiť do priestorov ambulancie len s nasadenou bariérovou ochranou tváre, teda s rúškom, v krajnom prípade šatkou. Pacient pri vyšetrení nepoužíva respirátor s výdychovým ventilom a musí splniť potrebné hygienické pokyny. Diabetológ u pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 odporúča pacientovi volať 155 a sám diabetológ telefonicky kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.



MZ SR tiež doplnilo, že prípade, ak diabetológ nemá žiadne ochranné prostriedky, je nevyhnutné chrániť sa podľa možností a vyhnúť sa fyzickému kontaktu s pacientmi, pri ktorom by mohlo dôjsť k prenosu infekcie. Ambulancie však musia naďalej fungovať v núdzovom režime. V prípade zastupovania kolegov všetky zdravotné výkony a údaje pacienta je nevyhnutné zaznačiť do dokumentácie pacienta.



Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nevyhnutnom rozsahu na zabránenie zhoršenia sa ochorenia vo vzťahu k metabolickej kompenzácii diabetu sa realizuje v dvoch fázach.