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Diagnostika a podpora detí budú témou online konferencie 3×KaM
Konferencia je určená študentom vysokých škôl pedagogických, psychologických a humanitných smerov, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom pôsobiacim v školskom systéme.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizuje v stredu online konferenciu 3×KaM, ktorá sa venuje téme od diagnostiky k lepšej podpore detí. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Konferencia je určená študentom vysokých škôl pedagogických, psychologických a humanitných smerov, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom pôsobiacim v školskom systéme a v systéme poradenstva a prevencie na Slovensku a v Českej republike. Program konferencie ponúkne viacero odborných prednášok a paralelných sekcií. Hlavnými rečníkmi konferencie sú Anton Heretik a Marína Mikulajová, ktorí sa vo svojich prednáškach zamerajú na pedagogickú a psychologickú diagnostiku v školstve a súvislosti medzi vývinom reči a učením sa čítať.
Jednotlivé sekcie sa budú venovať diagnostike v rôznych kontextoch, kognitívnym funkciám aj aktuálnym výskumom doktorandov. Medzi témami bude napríklad vstupná diagnostika, diagnostika detí so zdravotným znevýhodnením a s rizikovým vývinom v ranom veku či podpora žiakov pri osvojovaní si písania a čítania. „Predchádzajúce témy ročníkov konferencie 3xKaM komunikovali témy, ktoré prináša dnešná moderná doba, ako je umelá inteligencia či digitalizácia. Tohtoročná konferencia sa venuje téme diagnostiky, ktorá je tu už viac ako 100 rokov. Chceme sa však na ňu pozrieť z rôznych pohľadov, štandardov, skupín detí, jej cieľa a hlavne praktického využitia pre všetkých, najmä deti,“ povedala riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová.
„Za každým výsledkom diagnostiky je konkrétne dieťa so svojimi silnými stránkami, skúsenosťami a potrebami. Kvalita našej práce sa ukáže aj v tom, aká pomoc po odbornom posúdení nasleduje. Preto si vážim, že konferencia 3×KaM prepája skúsených odborníkov s budúcimi kolegami a pomáha prenášať poznatky z výskumu do každodennej podpory detí,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Odborníci sa budú venovať aj procesom pozornosti pri vývinovej dyslexii a ich súvislosti s príznakmi ADHD, diagnostike v prípadoch sexuálneho zneužívania detí, ale aj možnostiam využitia diagnostiky v primárnej prevencii a kariérovom poradenstve. V popoludňajšom programe zaznejú témy zamerané na význam rozhovoru pri diagnostikovaní detí v primárnom vzdelávaní, vzťahy medzi žiakmi z pohľadu sociálneho pedagóga či využívanie diagnostických metód pri práci s deťmi a mladými ľuďmi z centier pre deti a rodiny. Súčasťou programu bude aj príspevok o možnostiach a hraniciach využitia umelej inteligencie v psychologickej diagnostike.
Konferencia je určená študentom vysokých škôl pedagogických, psychologických a humanitných smerov, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom pôsobiacim v školskom systéme a v systéme poradenstva a prevencie na Slovensku a v Českej republike. Program konferencie ponúkne viacero odborných prednášok a paralelných sekcií. Hlavnými rečníkmi konferencie sú Anton Heretik a Marína Mikulajová, ktorí sa vo svojich prednáškach zamerajú na pedagogickú a psychologickú diagnostiku v školstve a súvislosti medzi vývinom reči a učením sa čítať.
Jednotlivé sekcie sa budú venovať diagnostike v rôznych kontextoch, kognitívnym funkciám aj aktuálnym výskumom doktorandov. Medzi témami bude napríklad vstupná diagnostika, diagnostika detí so zdravotným znevýhodnením a s rizikovým vývinom v ranom veku či podpora žiakov pri osvojovaní si písania a čítania. „Predchádzajúce témy ročníkov konferencie 3xKaM komunikovali témy, ktoré prináša dnešná moderná doba, ako je umelá inteligencia či digitalizácia. Tohtoročná konferencia sa venuje téme diagnostiky, ktorá je tu už viac ako 100 rokov. Chceme sa však na ňu pozrieť z rôznych pohľadov, štandardov, skupín detí, jej cieľa a hlavne praktického využitia pre všetkých, najmä deti,“ povedala riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová.
„Za každým výsledkom diagnostiky je konkrétne dieťa so svojimi silnými stránkami, skúsenosťami a potrebami. Kvalita našej práce sa ukáže aj v tom, aká pomoc po odbornom posúdení nasleduje. Preto si vážim, že konferencia 3×KaM prepája skúsených odborníkov s budúcimi kolegami a pomáha prenášať poznatky z výskumu do každodennej podpory detí,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Odborníci sa budú venovať aj procesom pozornosti pri vývinovej dyslexii a ich súvislosti s príznakmi ADHD, diagnostike v prípadoch sexuálneho zneužívania detí, ale aj možnostiam využitia diagnostiky v primárnej prevencii a kariérovom poradenstve. V popoludňajšom programe zaznejú témy zamerané na význam rozhovoru pri diagnostikovaní detí v primárnom vzdelávaní, vzťahy medzi žiakmi z pohľadu sociálneho pedagóga či využívanie diagnostických metód pri práci s deťmi a mladými ľuďmi z centier pre deti a rodiny. Súčasťou programu bude aj príspevok o možnostiach a hraniciach využitia umelej inteligencie v psychologickej diagnostike.