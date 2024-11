Diaľnica D1 bude v nedeľňajších nočných hodinách čiastočne uzavretá

Bratislava 15. novembra (TASR) - Diaľnica D1 bude v nedeľu (17. 11.) od polnoci do štvrtej hodiny ráno čiastočne uzavretá. Pôjde o úsek križovatky Poprad Západ - križovatky Mengusovce vrátane tunela Bôrik. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková.



"Ľavá tunelová rúra (smer Bratislava) bude uzavretá v čase od polnoci do štvrtej hodiny ráno. Pravá tunelová rúra (smer Prešov) bude uzavretá od pol jednej v noci do štvrtej hodiny ráno," priblížila hovorkyňa.



Obchádzková trasa v uvedenom časovom intervale podľa nej povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18, odklonom cez mesto Svit. "Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedenom úseku," dodala.