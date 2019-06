Diaľnica D1 je v smere do Bratislavy pre nehodu uzatvorená

Pri nehode došlo k zrážke dvoch vozidiel, pričom dve osoby v osobnom aute utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.

Bratislava 14. júna (TASR) - Diaľnica v smere do Bratislavy je momentálne uzavretá. Hasiči z Trnavy a zo Senca zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na 33. kilometri diaľnice D1 v smere do hlavného mesta. TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



Pri nehode došlo k zrážke dvoch vozidiel, pričom dve osoby v osobnom aute utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Jedna z nich je maloletá. "Hasiči vyslobodili zranenú osobu z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia, poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru," uviedla Križanová. Na mieste udalosti zasahovala aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.



"Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu osobného motorového vozidla do pracovného stroja nachádzajúceho sa na vozovke," uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Doplnil, že dve zranené osoby privolaným vrtuľníkom previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. V dôsledku dokumentovania a odstraňovania následkov nehody sa v tomto úseku diaľnice tvoria kolóny. Policajti vodičom odporúčajú využiť ako obchádzkovú trasu zjazd z diaľnice D1 v smere na Sládkovičovo (cesta I/62).



Vodičov vyzývajú, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť, riadili sa pokynmi policajných hliadok, prípadne na prejazd využili v rámci možností inú trasu.