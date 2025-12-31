Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DIAĽNICA D1: Pre husté sneženie znížili maximálnu povolenú rýchlosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

V úseku Trenčín - Horná Streda znížili maximálnu rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu, medzi Trenčínom a Žilinou je rýchlosť znížená na 100 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Trenčín 31. decembra (TASR) - Na diaľnici D1 v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji je pre husté sneženie znížená maximálna povolená rýchlosť. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

.

