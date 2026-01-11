< sekcia Slovensko
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná
Dôvodom je dopravná nehoda dvoch áut.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda dvoch áut. Na mieste je polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala o 13.30 h. V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel. Daný úsek je uzavretý,“ ozrejmila hovorkyňa.
Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. „Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne ak je to možné využili alternatívne trasy,“ doplnila Šimková.
