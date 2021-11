Diaľnica D2 smerom do Bratislavy je pre nehodu neprejazdná

Bratislava 23. novembra (TASR) - Diaľnica D2 smerom do Bratislavy je pre nehodu, ktorá sa stala na 38 kilometri na úrovni Kamenného mlyna, neprejazdná. Doprava je odklonená cez Malacky v smere na Lozorno. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií došlo k nárazu kamióna do betónového piliera, pričom následne došlo k nárazu dodávky do tohto kamióna," spresnil Szeiff. Pri nehode sa na vozovku vysypal stavebný materiál, ktorý prevážal kamión, čo spôsobilo neprejazdnosť diaľnice v tomto úseku.



Polícia predpokladá, že diaľnica bude pre odstraňovanie následkov nehody a jej dokumentovanie neprejazdná niekoľko hodín. "Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli a využili alternatívnu trasu a riadili sa pokynmi polície," zdôraznil Szeiff.