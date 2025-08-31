< sekcia Slovensko
Diaľničiari: Motoristi majú k dispozícii všetky vetvy križovatky Lamač
V rámci modernizácie D2 a výstavby protihlukových stien sa počas minulého roka komplexne rekonštruoval odvodňovací systém.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Križovatka Lamač na diaľnici D2 je v pôvodnom dopravnom režime. Od nedele sú motoristom k dispozícii všetky vetvy križovatky. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Za necelé dva mesiace sa v križovatke Lamač podarilo vymeniť verejné osvetlenie, informačný systém diaľnice a položiť nové vrstvy v rozšírení krajnice do tej miery, že bolo možné otvoriť dvojicu vetiev križovatky Lamač. Tie boli od júla z bezpečnostných dôvodov uzatvorené,“ uviedli z NDS.
Samotné otvorenie križovatky si vyžiadalo zmenu dopravných značení. „Počas posledného augustového víkendu tak prebiehali práce aj na diaľnici D2. Práce sa začali v sobotu (30. 8.) o 8.00 h a skončili ešte v ten istý deň večer,“ doplnili z NDS.
Avizovali, že práce na modernizácii D2 a výstavbe protihlukových stien budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Budú sprevádzané aj lokálnymi dočasnými obmedzeniami, preto apelujú na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dopravných predpisov.
V rámci modernizácie D2 a výstavby protihlukových stien sa počas minulého roka komplexne rekonštruoval odvodňovací systém. V tomto roku sa vymieňa dožívajúce verejné osvetlenie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť dopravy. Súčasťou projektu je aj výmena informačného systému diaľnice, výmena bezpečnostných prvkov a realizácia nových asfaltových vrstiev na krajniciach.
