Diaľničné a rýchlostné cesty sú zjazdné, vozovky sú suché až vlhké

Bratislava 19. decembra (TASR) - Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk.



"Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, na cestách III. tried v obvode Námestovo do hrúbky päť centimetrov," uviedla správa ciest.



Zľadovatený sneh sa nachádza na úsekoch ciest Dedinky - Ostrá Skala, Gemerská Poloma - Súľová, Dobšiná - Palcmanská Maša, Hrádok - Štítnik, Egrešový vrch - Muráň a na cestách III. tried v okrese Rožňava. Zľadovatený štyri- až päťcentimetrový sneh sa nachádza na ceste Skalka - Kremnica. Poľadovica je na úseku cesty Srdiečko - Bystrá, je tiež zjazdný len so snehovými reťazami.



Horské priechody (HP) sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Vrchslatina, Chorepa, Huty, Makov, Vernár a Podspády sú pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu. Na horských priechodoch Dobšiná a Zbojská je miestami zľadovatený sneh.