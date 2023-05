Diaľničný priechod od ČR je aktuálne pre nehodu kamiónov uzatvorený

Bratislava 17. mája (TASR) - Hraničný priechod na diaľnici D2 od Českej republiky je aktuálne pre nehodu dvoch kamiónov uzatvorený. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti informovalo, že odklon cestnej premávky je realizovaný na výjazde Kúty.



"Upozorňujeme vodičov, že z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody dvoch kamiónov na diaľnici D2 na území Českej republiky je uzatvorená diaľnica D2 v smere do Čiech," uviedla polícia.



Zároveň požiadala vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli a využili na cestu do Čiech alternatívne trasy. "Predpokladaná doba dopravného obmedzenia je do 10.00 h," priblížila polícia.