Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. júl 2026Meniny má Nina
< sekcia Slovensko

Diaľnicu na Kysuciach uzavrú, obmedzenia potrvajú do 17. augusta

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že čas na rozsiahlejšiu údržbu prichádza po deviatich rokoch prevádzky tunelov, ktoré sprejazdnili v júni 2017.

Autor TASR
Svrčinovec 12. júla (TASR) - Motoristov na kysuckej časti diaľnice D3 čakajú päťtýždňové dopravné obmedzenia. Ako upozornila žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, v nedeľu hodinu pred polnocou pre údržbové práce uzavrú diaľničný úsek Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana, pričom uzávera potrvá do 17. augusta.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že čas na rozsiahlejšiu údržbu prichádza po deviatich rokoch prevádzky tunelov, ktoré sprejazdnili v júni 2017. „V tuneloch budú obnovené protišmykové vlastnosti vozovky, vozovka bude naimpregnovaná a vymenia sa pružné zálievky. Nasledovať bude kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých dôležitých zariadení,“ priblížili diaľničiari.

V rámci obnovy dotknutého úseku D3 sa zamerajú aj na most Čadečka, kde sa chystajú vymeniť mostné ložiská a mostné závery. Popritom urobia aj bežnú údržbu diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov či ďalších prvkov cestného vybavenia.

Doprava bude počas uzávery vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska pôjdu vodiči po ceste I/11 cez Svrčinovec - Zátky a späť na diaľnicu sa napoja v križovatke Svrčinovec. V opačnom smere, teda od Poľska na Svrčinovec, bude doprava presmerovaná po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 tony.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi