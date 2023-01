Diana Kovaľová vydala debutový singel Self-destructive Habit

Bratislava 29. januára (TASR) – Mladá speváčka Diana Kovaľová vydala debutový singel s názvom Self-destructive Habit. Hudobnú produkciu singla si vzali na starosť producenti Oliver Fillner a Marek Rakovický. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



V roku 2020 sa Diana Kovaľová v česko-slovenskej verzii talentovej súťaže SuperStar vryla do pamäti mnohých fanúšikov. Vtedy ešte len pätnásťročná blondínka a strieborná finalistka s neskutočným hlasom a veľkým talentom neustále prekvapovala porotu aj divákov.



Po takmer troch rokoch vydáva svoj debutový singel Self-destructive Habit aj s videoklipom, predstavuje svoje umelecké meno Dianah Kay a dokazuje, že počas obdobia v ústraní tvrdo pracovala na svojej vlastnej tvorbe. Výsledkom je nový singel, zároveň s anglickou vznikla aj verzia slovenská, ktorá nesie názov Sebadeštruktívny návyk.



Ako prvá vznikla anglická verzia. "Bola som zmätená zo vzťahu s priateľom, s ktorým som sa naposledy videla pred dvoma rokmi. Chcela som, aby sme zostali len kamaráti, ale on cítil niečo viac. Keď sme sa lúčili v objatí, tak som vzhľadom na okolnosti vedela, že sa už možno nikdy neuvidíme. Obaja sme sa vtedy rozplakali a nepovedali ani slovo," vysvetľuje speváčka význam piesne a dodáva: "Postupne sme začali strácať kontakt a keď som neskôr videla jeho fotku s novou priateľkou na Instagrame, naše úlohy sa vymenili a teraz som to bola ja, ktorá trpela. Všetko mi ho začalo pripomínať a držala som to v sebe až do momentu, kým som nenapísala túto pieseň."



Aj napriek tomu, že Diana vyrastala v španielskej Malage, vždy sa tešila na Slovensko, kde má aj svoju rodinu. Každú návštevu u príbuzných sa snažila čo najviac predĺžiť a nedávno sa zo Španielska presťahovala do Bratislavy. V Bratislave tiež natočila videoklip. Jeho tvorby sa ujala spoločnosť Illuminate Production v réžii Martina Mika.







Self-destructive Habit klip: https://youtu.be/nIG01LoXi6U