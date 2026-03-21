Dielo týždňa: Kresba Čierny akt od Kolomana Sokola
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to kresba „Čierny akt“ od Kolomana Sokola.
Dielo zaujme už na prvý pohľad – pevná obrysová kresba a výrazná tyrkysová farebnosť mu dodávajú osobitý charakter, ktorý v autorovej tvorbe mierne vyčnieva. Tento pozoruhodný figurálny akt vznikol pravdepodobne vo Filadelfii, kde umelec po odchode z Československa v roku 1948 našiel nový domov. Zaujímavosťou je, že k niektorým svojim aktom pristupoval veľmi citlivo – vnímal ich ako mimoriadne osobné a intímne, a preto ich nepovažoval za určené na verejné vystavenie.
Ženská postava na obraze pôsobí na prvý pohľad nezvyčajne – je hranatá, takmer robotická, s predĺženým trupom. Táto výrazná štylizácia pripomína maliarov sklon k expresívnej, miestami až „animálnej“ deformácii ľudskej figúry. Na rozdiel od niektorých jeho iných diel však tentoraz nejde o obraz, ktorý by zdôrazňoval pominuteľnosť krásy či dramaticky emóciami pokrivenú telesnosť. Postava ženy stojí akoby v tanečnej figúre, ktorá jej dodáva zvláštnu eleganciu aj vnútorné napätie. Svetlá biela farba zvýrazňuje najcitlivejšie miesta kompozície – tvár, dlane aj intímne partie tela – a prirodzene tak priťahuje divákov pohľad.
V rukách drží predmet, ktorého význam zostáva nejasný. Je to zrkadlo, fotografia alebo niečo iné? Autor odpoveď neponúka a práve táto drobná záhada vtiahne diváka ešte hlbšie do obrazu. Tajomná atmosféra výjavu, umocnená výraznými farebnými kontrastmi, spôsobuje, že tento akt – napriek svojej drobnej mierke – pôsobí prekvapivo monumentálne.
______
Koloman Sokol, Čierny akt , 1960 – 2000, tempera na papieri, 46 cm x 25 cm, zo zbierky Linea v SNG.
