Dielo týždňa: Raňajky od Milana Paštéku
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to dielo s názvom „Raňajky”, olej na plátne od Milana Paštéku.
Navonok vidíme štyri postavy sediace vedľa seba. V strede leží jednoduchý predmet – fľaša, nenápadný stredobod scény, ktorý odkazuje na názov diela: Raňajky. O čom asi postavy premýšľajú? Postavami a farebnými plochami rozpráva Milan Paštéka príbeh, ktorý nemožno jednoznačne preložiť do slov. Figúry sú zredukované na základné tvary, bez individuálnych čŕt, akoby zbavené identity – a predsa nesú citeľné napätie vo vzájomných vzťahoch.
Znepokojujúci prvok predstavujú tmavé formy za postavami. Pôsobia ako tiene – nie však prirodzené, ale zosilnené, takmer samostatné. Akoby neboli len odrazom tela, ale skôr jeho vnútorným stavom, ktorý si každý nesie so sebou. Tiene tu neplnia funkciu svetla a priestoru, ale významu — zdvojujú postavy, znásobujú ich prítomnosť a zároveň vytvárajú napätie medzi fyzickou blízkosťou a ich vnútorným prežívaním.
Paštéka týmto dielom neponúka príbeh v tradičnom zmysle. Skôr otvára priestor pre otázky: čo znamená byť spolu? A čo sa odohráva v tichu počas spoločných raňajok, v tej najobyčajnejšej chvíli dňa?
Milan Paštéka, Raňajky, 1970, 90 cm x 139.6 cm, olej na plátne, zo zbierky SNG. Aktuálne vystavené v rámci výstavy Galanda a galandovci, 3. poschodie, sala X, XI.
