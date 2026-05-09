Dielo týždňa: Ružový akt - olej na plátne od Mikuláša Galandu
Aký príbeh skrýva obraz, ktorý bol celé roky ukrytý pred zrakmi verejnosti?
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to olej na plátne s názvom Ružový akt od Mikuláša Galandu.
Ružový akt (1931) má za sebou silný príbeh, ktorý mu dáva oveľa hlbší význam než len jeho umeleckú hodnotu. Dielo pochádza zo zbierky významného zberateľa umenia Ivana Melicherčíka a je jedným z vrcholov aktuálnej výstavy Galanda a galandovci v Slovenskej národnej galérii. Zberateľ ho dlhé roky označoval aj názvom Ráno.
Na obraze je zobrazená manželka maliara, pani Mária Galandová. Motív patrí do tzv. „ružového“ obdobia Galandových madon z prelomu 20. a 30. rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny ho pani Galandová zamurovala do steny, aby bol uchránený pred zničením a po vojne ho opäť vybrala z úkrytu. Obraz sa tak stal nielen umeleckým dielom, ale aj tichým svedkom dejín.
Pani Galandová ho nikdy nechcela predať a celý život ho starostlivo uchovávala. Na sklonku života ho darovala pánovi Melicherčíkovi ako poďakovanie za jeho starostlivosť o odkaz Mikuláša Galandu, ako aj o ňu samotnú.
Ivan Melicherčík spomína: „Keď mi ho pani Galandová, vdova po tomto velikánovi slovenskej moderny, podávala, nabehli mi zimomriavky. Poznal som ju roky, bola to šľachetná žena, vždy veľkorysá a milá. V tej chvíli mi napadlo, či by nemal obraz visieť v niektorej významnej galérii. Nechcete ho venovať pražskej alebo bratislavskej galérii? - spýtal som sa jej. Nie, je váš, vo vašej zbierke bude na tom pravom mieste.“ (Peter Uličný, 2012)
______
Mikuláš Galanda, Ružový akt, 1931, olej na plátne, zo súkromnej zbierky. Aktuálne vystavené v rámci výstavy Galanda a galandovci, 3. poschodie, Premostenie, Sala X a XI.
