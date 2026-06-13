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Dielo týždňa SNG: Akryl na plátne „I Saw You Tonight” od M. Černušáka
Tvorba Michala Černušáka je pevnou súčasťou generácie vizuálnych umelcov, ktorí reflektujú súčasnú spoločnosť cez silne vrstvený obrazový jazyk.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to akryl na plátne s názvom „I Saw You Tonight” od Michala Černušáka.
Čo sa skrýva pod povrchom žiarivého veľkomesta?
Tvorba Michala Černušáka je pevnou súčasťou generácie vizuálnych umelcov, ktorí reflektujú súčasnú spoločnosť cez silne vrstvený obrazový jazyk. Od začiatku svojej tvorby sa systematicky venuje témam modernej spoločnosti – najmä globalizácii, konzumu a vizuálnej kultúre, ktorá nás každodenne obklopuje. V maľbe pracuje najmä s technikou airbrushu v kombinácii s akrylom a olejom, čo mu umožňuje vytvárať výrazne sugestívne obrazy.
Dielo We Saw You Tonight je veľkorozmerná maľba, ktorá nás vťahuje do iluzívneho priestoru veľkomesta. Mesto žiari v šere umelého osvetlenia, reklám a digitálnych obrazov, no pod povrchom pôsobí krehko a nestabilne. Autor tu ukazuje civilizáciu formovanú digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou – svet, ktorý pôsobí fascinujúco a zároveň znepokojujúco.
Spojenie architektúry, spotrebných predmetov a popkultúrnych symbolov vytvára svet, ktorý sa rozpadá a zároveň akoby levitoval mimo reality. Postavy biznismenov v oblekoch, reklamných stratégov, ale aj anonymného davu na ulici majú zvláštnu, až znepokojivú prítomnosť. Ich pohľady v tme pôsobia ako tiché signály skrytých síl, ktoré akoby stáli za pevnými štruktúrami tohto sveta – za uniformne nastavenými systémami výroby a pracovnej sily.
Čo sa skrýva pod povrchom žiarivého veľkomesta?
Tvorba Michala Černušáka je pevnou súčasťou generácie vizuálnych umelcov, ktorí reflektujú súčasnú spoločnosť cez silne vrstvený obrazový jazyk. Od začiatku svojej tvorby sa systematicky venuje témam modernej spoločnosti – najmä globalizácii, konzumu a vizuálnej kultúre, ktorá nás každodenne obklopuje. V maľbe pracuje najmä s technikou airbrushu v kombinácii s akrylom a olejom, čo mu umožňuje vytvárať výrazne sugestívne obrazy.
Dielo We Saw You Tonight je veľkorozmerná maľba, ktorá nás vťahuje do iluzívneho priestoru veľkomesta. Mesto žiari v šere umelého osvetlenia, reklám a digitálnych obrazov, no pod povrchom pôsobí krehko a nestabilne. Autor tu ukazuje civilizáciu formovanú digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou – svet, ktorý pôsobí fascinujúco a zároveň znepokojujúco.
Spojenie architektúry, spotrebných predmetov a popkultúrnych symbolov vytvára svet, ktorý sa rozpadá a zároveň akoby levitoval mimo reality. Postavy biznismenov v oblekoch, reklamných stratégov, ale aj anonymného davu na ulici majú zvláštnu, až znepokojivú prítomnosť. Ich pohľady v tme pôsobia ako tiché signály skrytých síl, ktoré akoby stáli za pevnými štruktúrami tohto sveta – za uniformne nastavenými systémami výroby a pracovnej sily.